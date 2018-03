Warner estreia dia 6 nova série sobre alienígenas

Toda a história começa quando 29 naves alienígenas surgem nos céus de várias cidades ao redor do mundo. A diferença para outras produções do gênero é que, agora, os ETs têm aparência humana e vêm com um papo de que são da paz e só querem trocar conhecimento em tecnologia por água e um de nossos minerais. É então que a raça humana, capitaneada pelos americanos, claro, passa a dar total confiança aos novos - e belos - invasores.

Mocinhos ou vilões? A questão, que vai permear os personagens pelo menos nos 13 episódios da primeira temporada, é esclarecida logo no início. Quando a agente do FBI Erica Evans (Elizabeth Mitchell) e o padre Jack (Joel Gretsch) descobrem que por dentro da ''casca'' humana escondem-se répteis e passam a integrar um grupo resistência, fica evidente que os aliens querem dominar nosso mundo.

"O mais difícil é fazer uma alienígena parecer a mais humana das criaturas", explica Morena Baccarin, brasileira que interpreta Anna, a líder dos V. "Tenho de deixar as pessoas na dúvida o tempo todo." Em tempo: Morena é carioca, filha da atriz Vera Setta e, no momento, com tamanha exposição - em Los Angeles, há cartazes da série com a imagem da moça por todo canto - é a brasileira mais famosa em Hollywood. As informações são do Jornal da Tarde.