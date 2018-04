Warner e Indie Records firmam parceria estratégica

Em tempos de crise do mercado fonográfico, duas grandes empresas, a Warner Music e a Indie Records, anunciaram nesta segunda-feira,6, uma parceria vista como "estratégica". O acordo, fechado no último dia 1.º, teve uma negociação que durou dois meses e não envolve valores. "Não é uma incorporação e nem teve valores envolvidos na parceria. As duas companhias continuam independentes, cada um com seus artistas", frisa o sócio da Indie, Marcello Azevedo, em entrevista à Agência Estado. Com isso, a Warner, que tem em seu casting nomes como Maria Rita, passa a representar todo o conteúdo musical da Indie, que conta com mais de 200 títulos, entre DVDs e CDs nacionais, e artistas como Alcione - esta inclusive é quem terá o primeiro CD lançado após a parceria. A Indie, por sua vez, que pertence ao Grupo Mega, entrará como produtora de conteúdo, dando ferramentas mais ágeis. A idéia, salienta Azevedo, é entender novas estratégias de mercado, de forma que ambas as empresas agreguem novas propostas. "A Indie vai poder começar a conhecer a visão da Warner e ela terá nossos produtos. Estrategicamente, é uma união de forças muito importante", diz o executivo da Indie. Entre as novidades, está a implantação de um núcleo de desenvolvimento de produtos escudada por "investimentos pesados", conforme o sócio da Indie. Ou seja, o objetivo é atacar outros nichos de vendas, além do mercado de CDs, que vem sofrendo trajetória constante de queda nos últimos anos. A ampliação é uma tendência, lembra Azevedo, já verificada nos mercados norte-americano e europeu. "Podemos produzir de chinelo a carro com o nome do artista, não dá para medir a possibilidade de produtos que dá para trabalhar. Nos Estados Unidos e na Europa já se encontra lançamento de tudo, envolvendo grandes nomes da música", afirma o executivo. Este novo núcleo de desenvolvimento encontra-se em andamento e deve ter o primeiro lançamento em janeiro de 2008. Global A parceria, portanto, traz a oportunidade de um gerenciamento global. Todo lançamento a partir de agora será elaborado pelas duas companhias. "Sempre sentaremos juntos para debater quando e quem lançar", pontua. No ano passado, a Indie faturou líquido aproximadamente R$ 14 milhões. Em 2007, as projeções refletem a situação atual. "Esperamos manter o resultado do ano passado, respeitando a queda de mercado que está se assinalando. Se a gente conseguir manter a performance de 2006 já é interessante", conta Azevedo. A expectativa daqui pra frente, enfatiza o executivo, é desenvolver novos rumos para a indústria musical. Empresário de artistas como Lulu Santos e Marina Lima, ele aposta no seu expertise em mercado de shows para começar à frente das demais empresas neste caminho. "A gente deve sair na frente nesse reposicionamento, na maneira de atender o artista de uma forma geral, não só para fazer disco". Rita.