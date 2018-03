Warner Bros e MGM investem em fabricante de jogos para rede social e celular

A Kabam, sediada em San Francisco e conhecida por seu popular jogo de estratégia "Kingdoms of Camelot", que permite aos jogadores construir castelos e enfrentar tropas em um cenário medieval, concorre com empresas de jogos como a Zynga Inc e a Kixeye.

Fundada em 2006, a Kabam se concentra em jogos intermediários, que são jogos de imersão que ficam no meio termo entre títulos com mais produção como "Call of Duty", da Activision Blizzard Inc, e jogos casuais como "FarmVille", da Zynga.

Kevin Tsujihara, presidente da Warner Bros Home Entertainment, vai participar do conselho diretor da Kabam como membro, e o CEO e presidente do conselho da MGM, Gary Barber, irá se juntar como observador no conselho, disse a empresa de jogos.

As três empresas já trabalharam juntas anteriormente, antes de assinar o mais recente acordo de investimento. Mais de um ano atrás, a Kabam fez parceria com a divisão interativa da Warner Bros para codesenvolver o jogo para celular "The Hobbit, Kingdoms of Middle-earth", baseado na "Trilogia Hobbit" de Peter Jackson, que foi produzida pela MGM e New Line Cinema.

A Warner e a Kabam estão desenvolvendo um segundo jogo do Hobbit, "The Hobbit: Armies of the Third Age", para lançamento no próximo ano. O primeiro dos três planejados filmes "O Hobbit" será lançado em 14 de dezembro.

A Kabam gerou mais de 100 milhões de dólares em receita bruta em 2011 e cresceu mais de 50 por cento este ano, disse um porta-voz da Kabam.