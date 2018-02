Warner Bros. cortará 800 empregos nas próximas semanas A Warner Bros. Entertainment informou nesta terça-feira que vai cortar cerca de 800 empregos, ou 10 por cento do seu pessoal, nas próximas semanas. Os chefes do estúdio enviaram uma email aos funcionários da Warner no mundo inteiro dizendo que haverá um corte de vagas nas próximas semanas devido à atual situação econômica global. "É com muito pesar que anunciamos que, baseados na situação econômica global e nas previsões para os negócios, o estúdio terá de fazer uma redução de pessoal nas próximas semanas como uma medida de controle de custos", escreveu Barry Meyer, chefe-executivo da Warner, e Alan Horn, presidente do estúdio. "Nas próximas semanas, informações específicas a respeito das medidas de corte de custos, incluindo redução de pessoal, serão compartilhadas com vocês através do gerente de cada equipe", disseram os executivos em email enviado para todas as unidades da empresa no mundo. Um porta-voz disse que enquanto a decisão final não for tomada, a companhia estima que as dispensas e a extinção de vagas abertas afetem cerca de 800 vagas no mundo, ou cerca de 10 por cento dos 8 mil funcionários da companhia. (Reportagem de Sue Zeidler)