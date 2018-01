Warner Bros apoiará formato DVD Blu-ray com exclusividade A Warner Bros, pertencente à Time Warner, anunciou nesta sexta-feira que lançará exclusivamente DVDs de alta definição no formato Blu-ray desenvolvido pela Sony, dando um grande golpe na tecnologia HD DVD da Toshiba . A Warner Bros, maior vendedora de DVDs de Hollywood, representando cerca de 18 a 20 por cento das vendas nos Estados Unidos, era um dos poucos estúdios a apoiar ambos os formatos. Todos os lados na disputa entre formatos concordaram que a questão é muito confusa para consumidores e um grande bloqueio para uma potencial indústria multibilionária. As vendas totais de unidades de DVD caíram 4,5 por cento em 2007, maior declínio ano a ano desde a inauguração do formato em 1997, segundo a Adams Media Research. 20th Century Fox, da News Corp, Walt Disney e Lionsgate estão entre os estúdios que apóiam o formato Blu-ray. Paramount, da Viacom, e a NBC Universal, da General Electric, lançaram filmes no formato HD DVD. A Warner ressaltou que continuará a lançar títulos em HD DVD até o fim de maio. (Reportagem de Kenneth Li em Nova York e Bob Tourtellotte e Peter Henderson em Los Angeles)