Warhol, Hirst e Koons estão entre os mais vendidos em feira de arte da Basileia Obras de Andy Warhol, Damien Hirst e Jeff Koons estavam entre as principais peças vendidas na feira de arte de Basileia, na Suíça, na semana passada, quando os amantes da arte e museus investiram muito dinheiro no que um galerista definiu como o equivalente no mundo da arte ao Fórum Econômico Mundial.