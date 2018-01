Wanessa Camargo estréia show do CD 'Total' em SP Em maio de 2001, Wanessa Camargo pisava pela primeira vez em um palco, dando início a uma carreira meteórica, marcada hoje por dois milhões de discos vendidos. Sete anos depois da estréia, a filha do cantor e compositor Zezé di Camargo volta ao mesmo palco, no Citibank Hall, para apresentar um trabalho que considera bem mais maduro que o primeiro. No espetáculo que acontece hoje, a artista mostra canções do seu novo CD, ''Total'', e relembra seus principais sucessos, como Eu Quero Ser o Seu Amor e Culpada. ?O trabalho só será finalizado na hora da apresentação. Faz um mês que a minha vida está uma loucura, estou ensaiando direto. Desta vez, quero mostrar um som mais maduro. Saí daquela linha pré-adolescente. Musicalmente, tenho timbres novos e trabalho muito com o acústico?, conta a cantora. O espetáculo também leva a assinatura de Wanessa na direção. O cenário conta com cinco painéis, que apresentarão videoclipes da popstar durante todo o show. No palco, além da estrela, haverá 13 músicos - entre eles, um quarteto de cordas, o percussionista James Müller, do grupo Funk Como Le Gusta, e o DJ Puff. Os números serão executados ao vivo, sem playback, e a cantora vem preparando o fôlego para mostrar também a sua experiência de 19 anos de balé. A artista canta e dança ao lado de nove bailarinos. As informações são do Jornal da Tarde Wanessa Camargo. Hoje, a partir das 21h30, no Citibank Hall. Alameda dos Jamaris, 213, Moema. Ingressos: entre R$ 40 e R$ 80. Informações pelo telefone (011) 6846-6000 ou pelo site www.citibankhall.com.br.