Walter Lima é homenageado no Festival de Gramado-RS

Garoto, em Niterói, ele viu suas primeiras sessões no cinema itinerante que o próprio Abelin levara ao Estado do Rio de Janeiro. Mais tarde, escreveu para Lauro Escorel o roteiro de Sonho Sem Fim, que tratava justamente da luta de Abelin para fazer cinema no interior do Rio Grande, quando a nova mídia ainda engatinhava (no Brasil e no mundo). O troféu marca agora seu terceiro encontro - ou ?esbarrão?, como disse - com o pioneiro ilustre.

Antes da homenagem foi apresentado o longa colombiano Nochebuena, de Maria Camila Loboguerrero, uma espécie de "Feliz Natal" da Colômbia, mostrando a implosão de uma família aristocrática (e decadente) em plena ceia natalina. Depois da homenagem, foi apresentado o documentário "Corumbiara", de Vincent Carelli, que dividiu a crítica. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.