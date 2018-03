Walter Breda celebra 50 anos de carreira em 'O Casal' O ator Walter Breda comemora 50 anos de carreira com montagem de um texto inédito da gaúcha Vera Karam (1959-2003). Depois de sua impressionante atuação em O Ensaio, montagem do Tapa, o ator se une à atriz Renata Zanetha na estréia hoje da peça O Casal ou Por que Você Não Disse Que me Amava?. Foi iniciativa sua levar ao palco o texto de Vera Karam, que conheceu há 13 anos. "Pedi a ela um inédito", conta Breda. Foi atendido pouco antes da morte da autora e agora a peça estréia, no Sesc Pinheiros, em São Paulo, sob direção de Roney Facchini. "Vamos fazer um ciclo de leituras de seus textos", diz Breda. O Casal aborda aquele tipo de relação cujo vínculo é um sintoma, resultado de doenças que se complementam. Na peça é um casamento, mas poderia ocorrer o mesmo entra dois amigos, de qualquer sexo. "O que me atrai especialmente é a qualidade dos diálogos: rápidos, cortantes, reflexo de uma visão crítica muito aguçada da Vera sobre as relações humanas e de seu humor sardônico do qual gosto muito", comenta Breda. Experiência para avaliar qualidade de texto não falta a esse ator nascido no dia 25 de dezembro, em pleno Natal de 1948. Quatro anos após o iniciar sua carreira em radionovela, ele ingressava na Televisão Jornal do Comércio, no Recife. Antes de mudar para São Paulo já tinha atuado em dois filmes, entre eles Faustão, o Cangaceiro do Rei, de Eduardo Coutinho. Agora já são doze no currículo - Hotel Atlântico, de Suzana Amaral, ainda nem chegou às telas -, sem contar as dezenas de peças, sob direção de grandes nomes como Flávio Rangel, Luiz Antonio Martinez Corrêa, Fernando Peixoto, Guarnieri, Márcio Aurélio e Eduardo Tolentino. Um jubileu que merece ser comemorado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo. O Casal... - Sesc Pinheiros (101 lugares). R. Paes Leme, 195, em São Paulo. Tel. (011) 3095-9400. 6.ª, 21h; sáb., 19h30. R$ 12. Até 14/12.