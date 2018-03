Walt Disney terá museu próprio a partir de outubro nos EUA

Os responsáveis pelo Walt Disney Family Museum apresentaram nesta quinta-feira, 18, em Nova York os detalhes do que, a partir do próximo dia 1º de outubro, será o primeiro museu dedicado integralmente à vida e obra do criador de Mickey Mouse.

O museu ficará em três prédios históricos do Presídio de San Francisco, que é parte da Área Recreativa Nacional Golden Gate, e contará com dez galerias, um teatro, um grande pavilhão para shows e um centro de formação.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Será mostrada uma visão completa de sua vida, seus sucessos e seus fracassos, e será feito no centro mundial da animação, em San Francisco", explicou o fundador e diretor do museu, Richard Benefield, em coletiva de imprensa em Nova York.

"O nome de meu pai provavelmente é um dos mais conhecidos em todo o mundo, mas conforme a 'marca' Disney se espalhou, a imagem dele foi se apagando", disse em comunicado Diane Disney Miller, a filha do desenhista. Diane referiu-se ao objetivo do museu, que é contar a vida de Walt Disney, não criar um novo estabelecimento pra fortalecer a marca.

"Walt Disney chegou à pessoas porque era um contador de histórias. Agora é a nossa vez de contar sua história, de narrar a vida de alguém cujo nome é comumente confundido com uma marca e presenteá-lo como um ser humano de visão extraodinária", completou Benefield.

O investimento aproximado no projeto supera a casa dos US$ 110 milhões. Benefield disse que nos dois primeiros anos está prevista uma afluência de 450 mil pessoas ao ano, um número que depois poderia se estabilizar em torno dos 350 mil visitantes anuais.

"Também pensamos nos visitantes que não falam inglês e, embora seria impossível traduzir as mais de quatro horas e meia que temos de depoimentos, previmos a elaboração de guias em espanhol, assim como em mandarim e japonês, que estarão disponíveis na internet", finalizou.