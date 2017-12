Walt Disney é o ´herói das artes´ dos britânicos

Walt Disney e Bob Marley estão entre os dez heróis do mundo das artes para os jovens britânicos, revelou uma pesquisa divulgada nesta segunda-feira, 18. A enquete, encomenda pela Arts Award, perguntou a mais de 6 mil jovens entre 18 e 25 anos quais as personalidades do mundo da música, dança, literatura, cinema e artes visuais mais os inspiravam. O primeiro lugar ficou com Walt Disney, criador de personganes de quadrinhos, cineasta e fundador da Disneylândia. Em segundo vem o ator e comediante britânico Peter Kay, seguido pelo artista Bansky. O músico jamaicano Bob Marley ficou em quinto. Os resultados revelaram que entre os dez escolhidos apenas dois nasceram antes do século 20 - Leonardo da Vinci, que mereceu apenas o quarto lugar, e a escritora inglesa Jane Austen, que ficou em sexto, e foi a única personalidade da literatura a ser mencionada na lista.