Wallace e Gromit inspiram escola Africana

David Sproxton, cofundador da Aardman Animations inaugurou na quinta-feira a primeira academia de animação da África do Sul, no enorme distrito negro de Khayelitsha, nos arredores da Cidade do Cabo. Os tijolos amarelos e o teto azul brilhante do False Bay Good Hope College se sobressaem na paisagem cinzenta de cabanas e habitações pobres.

De acordo com estudos feitos, metade das famílias de Khayelitsha luta para colocar comida na mesa todo dia. A taxa de evasão escolar é altíssima por causa da violência das gangues e a ausência dos professores.

"Cerca de 900 mil pessoas vivem nesta área e a maioria está desempregada", informa Gary Kachelhoffer, de 53 anos, professor de cursos de animação na Cidade do Cabo.

Escola. "Quase todas as pessoas especializadas na indústria cinematográfica sul-africana são brancas", continua. "Isso porque as escolas de cinema estão no centro da cidade e você precisa de dinheiro para pagar a matrícula e frequentar o curso. Achamos ótima essa ideia de dar cursos num distrito negro", afirma Kachelhoffer.

Graças ao seu clima e à infraestrutura, a Cidade do Cabo é o local de escolha do setor de cinema e produção de filmes de publicidade internacional. Um grande complexo de estúdios, ao estilo de Hollywood, está sendo construído ali. Mas a África do Sul tem uma grande escassez de especialistas em desenhos de animação, diz o professor.

Anele Siwa, de 20 anos, é um dos 120 estudantes que começam um curso de um ano na nova academia. "Ter a chance de aprender uma profissão criativa e talvez ganhar a vida com ela é algo incrível", lembra ele. Sua irmã trabalha num supermercado, o pai é soldador, e os seus três irmãos trabalham ocasionalmente.

Siwa vai receber uma bolsa de 20.000 rands (cerca de US$ 2.700) para o curso de um ano, que é patrocinado pelo governo da Cidade do Cabo e pela Seta, órgão de aprendizagem financiado por impostos cobrados dos empregadores.

"Como sul-africanos nós realmente necessitamos ter nossas próprias histórias na linguagem vernacular", ressalta o jovem. "No momento estamos saturados de desenhos animados japoneses e americanos." O personagem favorito de Siwa é Bob Esponja, da série americana. "Eu me divirto com ele." / TRADUÇÃO DE TEREZINHA MARTINO

