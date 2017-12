Walcyr Carrasco lança seu primeiro romance Walcyr Carrasco jura que não sabe de onde tira suas histórias, mas desconfia de que boa parte delas vem em sonhos. Não lembra, então, como teve a idéia do seu romance de estréia, Senhora das Velas (R$ 24,90, Editora Arx, 160 págs.), que lança nesta quarta-feira. Depois de uma série de livros infantis que escreve nos intervalos de suas telenovelas, é o seu primeiro livro mais adulto, digamos assim. "Na verdade, nem sei dizer se é um livro adulto. Acho que é uma história que pode ser contada para todas as idades", teoriza o autor. "Quando escrevi, nem pensei se seria para adulto ou criança. A história simplesmente bateu." Senhora das Velas traz o inegável talento do autor para contar a fantasia, algo já facilmente percebido em novelas como O Cravo e a Rosa, Chocolate com Pimenta e, mais recentemente, Alma Gêmea, as três recordes de audiência. Aqui, Walcyr fala da realidade através da mitologia, no caso a tal senhora guardiã das velas que representam a vida de cada um de nós. Cabe a ela cuidar para que cada uma daquelas chamas se apague no momento certo - inadiável, como se sabe. "Eu criei esse mito da senhora das velas a partir da representação que a vela tem da vida", explica. Acostumado desde cedo a todo tipo de dificuldade, o protagonista Felipe sai numa aventura depois de perder boa parte da família. Vai passar por poucas e boas até conseguir um porto seguro e, no caminho, arrancar algumas lágrimas dos leitores mais sensíveis. P.S.: Walcyr aproveita para dizer que Uno, seu husky, passa bem. Há 15 dias, ele escreveu na revista Veja São Paulo sobre o cachorro que, com 14 anos, está muito doente. O texto foi recorde de recebimento de cartas. "O amor das pessoas parece que fez bem a ele", comemora, torcendo para que, como em Senhora das Velas, a chama de Uno esteja agora mais forte. A Senhora das Velas. De Walcyr Carrasco. Editora Arx. Livraria Cultura. Av. Paulista, 2.073, 3170-4033. Hoje, 19 h