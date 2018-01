Walcyr Carrasco e Fernanda Young na Bienal do Livro de SP Após estrondoso sucesso, a novela global Alma Gêmea chega ao fim e o autor Walcyr Carrasco já se prepara para um novo projeto. No próximo dia 12, o escritor autografa o livro Dom Quixote durante a Bienal do Livro de São Paulo. Trata-se de uma adaptação da obra de Miguel de Cervantes voltada para o público jovem e lançada pela editora FTD. A novela Xica da Silva, escrita para a extinta Rede Manchete, e Fascinação, exibida pelo SBT, também são histórias de sucesso criadas por Carrasco. Outra figura bastante conhecida nos bastidores de TV que agora mostra seu talento para a literatura é a escritora Fernanda Young. Roteirista do quadro Supersincero, estrelado por Luiz Fernando Guimarães no Fantástico, e responsável pelo bem-sucedido Os Normais e pelo inédito Minha Nada Mole Vida, Fernanda lança durante a Bienal o livro de poesias Dores do Amor Romântico. No próximo dia 11, a escritora autografa exemplares da obra no estande da editora Ediouro, a partir das 17 horas. Minha Nada Mole Vida estréia, na Rede Globo, no dia 7 de abril, com a atriz de Zorra Total Maria Clara Gueiros no elenco. Maria Clara ficou famosa pela frase "Vem cá, te conheço?", e pulou da programação de sábado para as sextas-feiras, agora como companheira de cena de Luiz Fernando Guimarães. A série vai ao ar logo após o Globo Repórter.