Wal-Mart testa serviço de download de vídeos A Wal-Mart Stores lançou nesta terça-feira uma versão de teste de um serviço de download de vídeos, tornando-se a primeira grande empresa varejista a oferecer um produto do tipo com o apoio de todos os grandes estúdios de Hollywood. O serviço, que é baseado em tecnologia da Hewlett-Packard, tem catálogo com mais de 3 mil filmes e programas de televisão da Fox, Disney, Lions Gate, MGM, MTV, Paramount, Sony Pictures, Universal Studios Home Entertainment e Warner Bros, informou o Wal-Mart. Os downloads custam a partir de US$ 1,96 por episódio de programas de TV a US$ 19,88 por filme recente.