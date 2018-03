Wagner Tiso lança CD 'Samba e Jazz' em shows em SP

O segundo passo foi Tom Jobim e Villa-Lobos (2000), ao lado do Rio Cello Ensemble, como o primeiro. "Eles foram minhas grandes influências quando cheguei ao Rio de Janeiro, aos 18 anos, um na música popular, outro na erudita." Faltavam só as referências das ?coisas mundanas? que ele viveu no período em tocou na noite, em boates. "Quando cheguei a Belo Horizonte, aos 16 anos, tive contato maior com o jazz propriamente dito, passei a conhecer os grandes instrumentistas", lembra. "Até então ouvia uma coisa ou outra, Frank Sinatra, as big bands de Duke Ellington, Count Basie, Ray Charles." Das várias categorias de jazz americano, Tiso revisita agora o som das big bands, John Coltrane, Jon Hendricks, Miles Davis, Jerome Kern, Vernon Duke.

Os sambas de ?altíssima qualidade?, que eram os de meio de ano, desvinculados do carnaval, ele também conheceu melhor no Rio. Dessa vertente, Tiso escolheu para interpretar agora um ?sambista branco? mineiro (o Ary Barroso de Inquietação e É Luxo Só reunidos num medley) e os outros cariocas: Chico Buarque (Samba do Grande Amor), Nelson Cavaquinho (Folhas Secas), Paulinho da Viola (Quando o Samba Chama), Zé Ketti (Opinião) e Sinhô (o inédito Volta a Palhoça, que abre o CD).

Samba e Jazz é o 35º álbum de Wagner Tiso, incluindo algumas das trilhas que fez para cinema, como a recente Os Desafinados. Seu próximo passo será registrar suas obras sinfônicas. O show terá todos os temas do novo CD além de outros que Tiso cultiva em anos de parceria com os convidados Nivaldo Ornelas, Victor Biglione, Nicolas Krassik e Paulo Moura. Além deles, participam do disco em atuações e arranjos primorosos Hermeto Pascoal e Hamilton de Holanda. A banda do show é formada por músicos que também tocaram no CD: Lula Galvão (violão), João Baptista (baixo), Marcio Malard (violoncelo), André Boxexa (bateria) e Mingo Araújo (percussão), além de Carlos Prazeres (oboé), em participação especial. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

