Wagner Tiso faz frevo com orquestra no Sesc Pinheiros O pianista e compositor mineiro Wagner Tiso observa atento o saxofonista e maestro Spok - que finaliza os últimos acertos junto a um quinteto de metais - e o multiinstrumentista Antonio Nóbrega e seu violino. A Orquestra Sinfônica de Heliópolis, projeto social formado por 80 músicos que recebem bolsa-auxílio, já havia sido dispensada. A explosão de sonoridades se baseia no frevo, ritmo popular de Pernambuco, com o toque erudito da orquestra. Este era o ambiente do final de um ensaio realizado no Instituto Bacarelli, no bairro do Sacomã, e que foi acompanhado pela reportagem da Agência Estado em um sábado ensolarado na cidade de São Paulo. No dia seguinte, outras novas quatro horas de ensaio estavam programadas. A dedicação se deve à apresentação que acontece hoje no Sesc Pinheiros, e que trará ao palco mais de 100 músicos, entre Tiso, Spok, Nóbrega, a Sinfônica de Heliópolis e outros tantos convidados dos protagonistas da noite, como o maestro Carlos Prazeres e a cantora Luciana Alves. Trata-se da série MPB&Jazz que aporta pela primeira vez na cidade, após quatro anos de edições realizadas no Rio de Janeiro, que recebeu, desde 2004, entre outros, convidados como Paulinho da Viola, João Bosco, Lenine, Nelson Ayres e Zimbo Trio. Este ano, uma outra edição já aconteceu na capital fluminense em homenagem a Edu Lobo, com Zizi Possi e a Orquestra Petrobras Sinfônica. O mesmo espetáculo chegará a São Paulo em novembro, também no Sesc Pinheiros. O MPB&Jazz se divide em erudito e popular. Esta última vertente é dirigida e regida, desde a fundação, pelo maestro Wagner Tiso, que traz como essência, para esta apresentação, o frevo. Segundo ele, a proposta para 2007 foi dar uma roupagem ?conceitual? à série. E, portanto, nada mais alinhado ao tema do que trazer Spok e Nóbrega para integrar o espetáculo. 100 anos de frevo A idéia de trabalhar em cima do frevo surgiu de uma reunião realizada no final do ano passado, quando Tiso começava a desenhar o que seria a programação para este ano. Foi Nóbrega quem deu a dica, conforme recorda o maestro. ?Ele (Nóbrega) me lembrou, durante uma reunião, que em 2007 se comemorariam os 100 anos do surgimento do frevo e achei que seria propício. Mas os que falam melhor dessa história do frevo são Nóbrega e Spok, eu só acho bonito e gosto de homenagear?, diz Tiso. ?Simbolicamente, se diz que o frevo nasceu no dia 9 de fevereiro de 1907, pelo fato de a palavra frevo ter saído pela primeira vez no jornal, em um tablóide recifense chamado Jornal Pequeno?, comenta Nóbrega, lembrando, no entanto, que o ritmo já existia ?bem antes disso, não como sinônimo de gênero musical, mas com caráter de festa?. ?É uma palavra tão ambígua quanto o samba?, complementa. Se Nóbrega foi quem lançou a idéia, a vinda de Spok ao projeto foi natural. Parceiros, Spok acompanhou Nóbrega por muito tempo e se firmou mais tarde com sua banda, a Frevo Orquestra, surgida em 2001, com um total de 18 músicos. Para o roteiro desta apresentação, Tiso criou duas novas composições que abrem o espetáculo, O Frevo Ilumina a Cidade e Olinda Guanabara, ao que ele próprio diz ter sido uma homenagem aos outros dois músicos. ?Além do maestro (Tiso) nos dar esse presente de ter nos convidado, ainda deu esse presente musical?, observa Spok. Na seqüência, o espetáculo dá início a um panorama do centenário ritmo, mostrando seus antecedentes, passando por criações, entre outras, de Candido Lira, Carlos Gomes e Sivuca. Muitas delas, segundo relata Spok, haviam sido utilizadas em um projeto anterior realizado com uma outra Sinfônica. Popular e erudito Numa busca para popularizar ainda mais o frevo, por mais que os instrumentistas refutem a tendência, o fato é que muita gente, quando pensa em frevo, o relaciona imediatamente ao carnaval, multidões pelas ruas e becos do Recife - algo, definitivamente, bem popular e festeiro. Dentro desse contexto, o objetivo declarado dos músicos é, além de fazer um bom espetáculo, mostrar que o frevo é muito mais do que uma festa que acontece apenas uma vez por ano. Nóbrega e Spok estão entre os principais representantes e disseminadores dessa ideologia. ?O frevo é música para se escutar?, defende o violonista. Spok reforça o coro e credita a oportunidade a quem tanto admira: ?Acho que foi depois que Nóbrega começou a trabalhar dessa forma, com o frevo dele, de Pernambuco falando para o mundo, que a gente tem conseguido tocar frevo não só no carnaval. O violino de Nóbrega traz a alma de Pernambuco que só ele faz como ninguém?. A curiosidade torna-se inevitável: afinal, como transpor tal ritmo para instrumentos tão eruditos? ?A música é a mesma, não existe frevo pra sax, por exemplo. Existe a música frevo. Se você interpreta bem, articula bem, pode fazer frevo com qualquer instrumento?, responde Nóbrega. Pois quem for conferir essa mistura ?erudito-popular? nesta noite terá a constatação de como estas duas vertentes podem resultar numa harmônica e esfuziante sonoridade. Mas os músicos trazem ainda melhores definições: ?Temos um genuíno herdeiro da tradição da música de banda do frevo, um violonista que estudou música clássica e toca frevo, um mineiro que faz a melhor MPB instrumental do Brasil e mora no Rio de Janeiro e uma Sinfônica. E você vê elementos tão díspares que se complementam, se juntam, para tocar o frevo, provando que a química aconteceu em Recife, mas que o ritmo é brasileiro?. A expectativa de Tiso é a de que os paulistanos repitam a aprovação dos cariocas que se deu na apresentação deste mesmo espetáculo no último dia 15. ?Foi espetacular?, conta. Spok, por sua vez, resume bem o que será o show: ?Estar tocando frevo hoje fora do carnaval, com Tiso, maestro que sou fã, Nóbrega, que é padrinho praticamente da SpokFrevo Orquestra, e com essa roupagem, só o som já é elegante?. Em duas horas de apresentação, eles prometem surpreender e afirmar como erudito e popular não tem barreiras. Como bem lembra Spok, o Pernambuco hoje é praticamente em São Paulo - cidade que assistirá, nesta noite, um elegante frevo orquestrado. MPB&Jazz. Sesc Pinheiros. Rua Paes Leme, 195. Hoje, às 21h. Ingressos: R$ 15,00. Informações (11) 3095-9400.