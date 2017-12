Wagner Kallieno aposta no glamour para sua estreia na SPFW

Wagner Kallieno fez sua estreia nas passarelas da São Paulo Fashion Week na tarde desta sexta-feira, 4, último dia de desfiles da temporada. Com 10 anos de carreira, o jovem estilista, que se formou em moda em Natal, apostou em uma coleção em que sensualidade e elegância caminham juntas. Para isso, o sol do Nordeste e as sensações despertadas por ele são o ponto de partida para o verão 2015. Kallieno explica: "Como sou de Natal, vou falar das minhas raízes. Resolvi falar do sol porque Natal é a cidade do sol, é a cidade em que o sol nasce primeiro no Brasil. Fui buscar o que temos de mais rico: os bordados de caicó, pedrarias com madeira, madrepérola, fibras naturais, linho, seda pura. Mas tudo isso com um olhar muito universal, não queremos nada regional, nem artesanal.'

O midi é o comprimento da temporada e aparece em quase todas as peças em shape lápis, bem rentes ao corpo. Fendas nas laterais, atrás e na frente revelando quase a toda perna, aliadas aos generosos decotes, conversam com uma mulher sexy e feminina. Destaque para o conjunto saia lápis e moletom. As aplicações de pedrarias e bordados 3D que Kallieno usou e abusou transformam um vestido simples em sofisticado, contemporâneo e glamouroso. A cartela de cores segue a inspiração dos dias ensolarados: dourado, branco, off-white e tons de bege.