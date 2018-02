Vuitton terá Naomi Campbell e Claudia Schiffer em nova campanha A grife de luxo Louis Vuitton revelou esta semana sua nova campanha publicitária estrelada por seis top models para promover sua coleção de primavera-verão 2008. Um filme que mostra a criação da campanha com Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Natalia Vodianova e outras será lançado em 20 de dezembro no site www.style.com. O filme será divulgado também no site da Louis Vuitton em 28 de dezembro, informou a empresa. Gisele Bundchen, que no passado já foi garota propaganda da grife, não participa desta edição. Uma grande campanha impressa tomará as ruas e revistas em fevereiro. Cinco das modelos escolhidas para a campanha apareceram no último desfile da grife em Paris, vestidas de enfermeiras, um tema que o estilista Marc Jacobs diz ter se inspirado através do trabalho do artista norte-americano Richard Prince. O diretor de comunicação da Vuitton é Antoine Arnault, 30 anos, filho de Bernard Arnault, presidente do conselho da LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton e homem mais rico da França. Ao ser perguntado pelo jornal Du Dimanche quanto a campanha teria custado, Antoine Arnault respondeu: "razoavelmente caro". (Por Nick Antonovics)