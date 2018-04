Vozes do corpo abre inscrições Estão abertas as inscrições para o Circuito Vozes do Corpo - 2.ª Mostra de Dança Contemporânea do Ninho Sansacroma, que ocorre entre os dias 5 e 29 de maio. Com curadoria da coreógrafa e diretora da cia. Sansacroma, Gal Martins, o projeto busca um intercâmbio artístico entre os artistas da periferia e aqueles que já estão inseridos no circuito cultural paulista. A mostra, que tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo, está aberta para companhias de dança que desenvolvam trabalhos voltados à pesquisa em dança contemporânea. As informações sobre inscrições estão no blog da cia. http://ciasansacroma.wordpress.com.