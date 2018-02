Vote em mim

As eleições são daqui a uma semana (dia 3). Os eleitores vão escolher quais serão os deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e o presidente. Em 2012, será a vez dos vereadores e prefeitos. A essa altura, todos os candidatos prometem o possível e o impossível para conseguir voto. Você ainda vai demorar para poder votar, é verdade. Mas convidamos algumas crianças para saber o que fariam se fossem eleitas presidente e você poder escolher quais seriam mais apropriadas para o Brasil. E aí, quem você acha que tem de ser o presidente no Estadinho?

Ana Luisa Gomes de Oliveira, 10 anos

# Criar um kit criança para ser distribuído por todo o País. Para as meninas, bonecas e um castelo da Barbie. Para os meninos, carrinhos e um Nintendo DS.

# Aumentar o recreio para 45 minutos, mas sem diminuir as aulas.

# Instalar fontes de suco de maracujá no pátio das escolas e na sala dos professores, para deixar as pessoas mais calmas.

# Criar ruas equipadas com esteiras, para que os carros não precisem se mover. Assim, eles não vão poluir o meio ambiente.

# Criar um tipo de condomínio ecológico, onde cada morador deverá cuidar de uma árvore. Caso a árvore não seja bem tratada e morra, o morador deverá se mudar.

# Equipar a cidade com mais túneis, para diminuir o trânsito.

Felipe Caccianiga Camargo, 9 anos

# Criar o Dia Mundial do Sorvete.

# Implantar aulas obrigatórias de videogame em todas as escolas.

# Celebrar o Natal duas vezes por ano.

# Colocar brigadeiro de graça nas cantinas.

# Instalar fontes de chocolate nas casas.

# Criar férias duas vezes por ano para os pais, para que eles possam viajar com as crianças durante as férias escolares.

# Estabelecer o Dia Mundial do Pijama para Acampar na Escola, que será em 16 de setembro.

# Ajudar o meio ambiente, criando mais ciclovias e ajudando a reciclagem.

Lucas Cândido Angulo Gonçales, 9 anos

# Trocar as cantinas comuns dos colégios por unidades do McDonald's.

# Aumentar o tempo do recreio para 70 minutos, com direito a videogame.

# Implantar aulas de Libras (Língua Brasileira de Sinais) e capoeira nos colégios.

# Construir ginásios com mesa de pingue-pongue, mesa de pebolim, pista de skate, fliperama e videogame.

# Criar um zoológico só para cães abandonados e outro só para gatos.

# Criar um motor movido a água, para não poluir.

# Investir em plantio de árvores, construção de ciclovias e ampliação do metrô, para diminuir o trânsito e ajudar o meio ambiente.

Nelson Allegro De Felice, 7 anos

# Aumentar a lição de casa para os seis melhores colégios do País. Os outros colégios também vão ter mais dever, mas primeiro precisam melhorar o ensino.

# Contratar os melhores mecânicos e engenheiros para criar o carro que não polui.

# Proibir a população de jogar lixo nas ruas.

# Criar um grande bosque, cheio de árvores, destinado às pessoas que querem ajudar o planeta.

# Abrir uma biblioteca com cerca de 122 milhões de livros, disponível para todo o Brasil estudar e fazer pesquisas.

# Construir mais casas, para as pessoas que não têm.

Rodrigo Ramiro Melo, 8 anos

# Trocar todas as lousas das salas de aula por telões ligados a um computador.

# Diminuir o preço da coxinha nas cantinas para R$ 0,50.

# Colocar Kinder Ovo todos os dias na merenda escolar.

# Fazer com que os carros venham com teto solar de fábrica.

# Instalar portões automáticos e escadas rolantes em todas as casas.

#Construir casas para os mais pobres.

Acabar com os buracos nas ruas. Construir parquinhos nas escolas, com escorregador, gira-gira, piscina de bolinhas, balanço, gangorra e pista de skate.

A MÁQUINA DE VOTAR

A urna eletrônica existe no Brasil desde 1996. Antes disso, era preciso pegar um papel com o nome dos candidatos e marcar um X em quem a gente queria votar.

É por causa dessa urna que os candidatos são identificados com números.

Ela também facilita a contagem de votos, que antes levava dias. Hoje, leva apenas algumas horas.

No blog do Estadinho você também vai conhecer a história do Cacareco, um rinoceronte do zoológico que quase virou vereador.

