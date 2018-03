Votação do Oscar começa hoje Mais de 5 mil membros da Academia de Artes e Ciências de Hollywood terão entre hoje e o dia 3 de janeiro para votar nos candidatos ao Oscar. Esta é a primeira vez em que é permitido votar eletronicamente, mas os 5.856 membros ainda terão a opção de mandar suas cédulas por correio. Para os menos acostumados à tecnologia, haverá suporte técnico em Los Angeles, Nova York e Londres, disponível, também, 24 horas pela internet. Os indicados para a 85.ª edição do Oscar serão conhecidos no dia 10 de janeiro. Os grandes vencedores serão anunciados na tradicional cerimônia, no Dolby Theatre, em Los Angeles, no dia 24 de fevereiro.