Votação do Oscar começa hoje Mais de 5 mil membros da Academia de Artes e Ciências de Hollywood terão entre esta segunda-feira e o dia 3 de janeiro para votar nos candidatos ao Oscar. Esta é a primeira vez em que é permitido votar eletronicamente, mas os 5.856 membros ainda terão a opção de mandar suas cédulas por correio. Para os menos acostumados à tecnologia, haverá suporte técnico em Los Angeles, Nova York e Londres, disponível, também, 24 horas pela internet. Os indicados para a 85.ª edição do Oscar serão conhecidos no dia 10 de janeiro. Os grandes vencedores serão anunciados na tradicional cerimônia, no Dolby Theatre, em Los Angeles, no dia 24 de fevereiro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.