Voltaire é tema de debate no Centro Cultural Banco do Brasil O programa Pensamentos Instigantes, do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), promove nesta terça-feira, às 19h30, o debate Voltaire e a Dramaturgia. O dramaturgo Mario Bortolotto falará sobre a importância da filosofia em seus trabalhos. O escritor Franklin de Matos, professor da USP, abordará a teatralidade do filósofo. O debate será mediado pelo psicólogo e arte-terapeuta Claudio Bergamo e terá trechos da obra de Voltaire encenados pela atriz Cristina Mutarelli. O evento ocorre na sala de cinema do CCBB. A entrada é gratuita, mas é necessário retirar senha uma hora antes. Voltaire e a Dramaturgia. R. Álvares Penteado, 112, Centro. Hoje, às 19h30