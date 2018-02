'Volta, volta...'

- Está bem, eu volto. Mas desta vez não vou ser bonzinho não!

Uma versão ampliada da anedota deu num romance chamado Ele Está de Volta, do filho de mãe alemã e pai húngaro Timur Vermes, que fez sensação na Alemanha e está fazendo o mesmo no resto do mundo. Já existe uma tradução em português. No romance, narrado na primeira pessoa, Hitler inexplicavelmente volta à vida - nem ele sabe explicar como - e encontra uma Alemanha em plena crise moral, com uma juventude imbecilizada pela televisão, you tubes, "reality shows" e similares, invadida por raças escuras, que no seu tempo eram caçadas como inferiores - e governada por uma mulher! Hitler tem uma solução radical para todos os problemas da Alemanha e o romance acaba com ele sendo cortejado por vários partidos para voltar à política.

Timur Vermes escreveu uma sátira histórica (a ascensão do nazismo e os anos de vigência do Terceiro Reich são recontados do ponto de vista do ex-führer redivivo) e política, mas ela também pode ser lida como nostalgia disfarçada. Na França, faz sucesso parecido com o do livro do Vermes, um filme intitulado O que foi que fizemos ao bom Deus?, sobre a família de um católico conservador cujas quatro filhas se casam, respectivamente, com um judeu, um muçulmano, um asiático e um negro, para desespero dos pais. No fim, tudo acaba bem e o filme é uma cálida lição de tolerância - ou não é. Há quem o veja como um alerta contra o multiculturalismo e a miscigenação. Tudo depende da identidade ideológica de quem o vê. O crítico do Le Monde disse que o filme parece feito de encomenda para a Frente Nacional, xenófoba e reacionária. Já o crítico do direitista Figaro adorou.

O livro Ele está de volta termina com a criação de um slogan para Hitler usar na sua campanha eleitoral. O slogan é "Não foi tudo ruim".