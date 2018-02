'Volta por cima' de Britney decepciona no VMA

A "longamente aguardada volta por cima" da cantora americana Britney Spears no último domingo, 9, no MTV Music Awards, uma das mais aguardadas premiações da música nos Estados Unidos, não passou de um mero show. Além de aparecer com lentes de contato azuius e uma roupa de stripper, que revelou a barriguinha um pouco saliente da cantora, Britney dublou seu novo single. A cantora de 25 anos, que vem sendo presença freqüente nos tablóides em função do divórcio tumultuado e comportamento instável - abusando de drogas e álcool -, apresentou sua nova canção Gimme More na festa de premiação da emissora, em Las Vegas. A música, sua primeira canção nova em anos, é uma faixa dance produzida por Danja e começa com as palavras "It's Britney, bitch!" (é Britney, cachorra!). De acordo com a MTV, a canção é uma faixa de um álbum de Britney a ser lançado em 13 de novembro. Sem mostrar a boa forma que a ajudou a impulsionar sua carreira, há quase uma década, a agora mãe apenas cumpriu sua coreografia no palco acompanhada sempre de sua trupe de dançarinos. Em certo ponto da abertura do festival, as câmeras focalizaram o rapper 50 Cent, sentado na platéia, perplexo com a apresentação. "Todo mundo sabe que a Britney dubla", afirmou o colunista social americano Perez Hilton em entrevista à Reuters. "Mas isso é porque ela dança muito e olha que ela quase nem dançou. Foi péssimo." Mesmo assim, ela conseguiu ainda arrancar alguns aplausos da platéia. Com Reuters