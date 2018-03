Volta no tempo

NOVA YORK - Para a maioria dos espectadores de todo o mundo, o público que consome blockbusters, Hugh Jackman é, e será sempre, Wolverine, da série X-Men. O sucesso foi tão grande que o personagem ganhou filme só dele. Jackman se beneficia disso - da fama, da popularidade. Mas, em dezembro, num encontro com o repórter do Estado, num hotel de luxo de Nova York, ele se confessava extasiado pela experiência de Os Miseráveis. O filme que Tom Hooper adaptou do musical fenômeno - o mais visto de todos os tempos, com mais de 100 milhões de espectadores, em diferentes montagens - calou fundo no ator. Ele apostava que sua companheira de elenco, Anne Hathaway, seria indicada para os principais prêmios do ano e Anne, finalista para o Oscar de coadjuvante, já ganhou o Globo de Ouro da categoria. O que Jackman talvez esperasse, mas não ousava dizer, é que ele também gostaria de ser indicado para a estatueta da Academia de Hollywood.

Pois foi - uma das tantas categorias em que Os Miseráveis, que estreia sexta, concorrerá na premiação da Academia. Melhor filme, ator, atriz coadjuvante, canção (Suddenly). Jackman fala com respeito e admiração sobre o trabalho de Tom Hooper, que também já ganhou seu Oscar - pela direção de O Discurso do Rei, mas aqui não foi indicado. Hooper jogou uma carta arriscada. Os Miseráveis foi filmado com som ao vivo, o que significa que os atores cantavam durante as tomadas e não apenas simulavam movimentos labiais, como na maioria das produções do gênero. Em casos extremos, como Amor, Sublime Amor (West Side Story), de Robert Wise e Jerome Robbins, e My Fair Lady, de George Cukor, as protagonistas - Natalie Wood e Audrey Hepburn - não cantavam nem na trilha.

Na abertura de Les Misérables, arrastando uma pesada corrente, num mar de tempestade, Hugh Jackman parece que vai estourar as veias do pescoço pelo esforço de cantar. "Você pensa que é fácil cantar, dramaticamente, e ainda por cima em meio a grande esforço físico, com aquela corrente?", pergunta o ator. Ele agora está relaxado, elegantemente vestido. Lembra que foi um desafio e revela - "O que as pessoas não sabem é que comecei cantando". Suas primeiras audições, ainda na Austrália, onde nasceu em Sydney - portanto é um sydneysider -, foram para musicais. Em 1985, estreou em My Fair Lady. "Foi como voltar no tempo." Fazer Jean Valjean, o ex-presidiário caçado pelo implacável inspetor Javert - no filme, ele é interpretado por Russell Crowe -, foi outra viagem.

"O romance de Victor Hugo foi uma das grandes leituras da minha vida. Eu o li quando jovem e fiquei muito marcado pelo desenho dos personagens e pela injustiça social. Quando fui contratado para o papel, reli o livro e, agora, uma terceira vez. Acho que não será o menor dos méritos do nosso filme despertar o interesse do público de todo o mundo por uma obra que já tem 150 anos (a publicação original é de 1862) e permanece dolorosamente atual. Não quero ser panfletário, mas há muita injustiça no mundo, pobreza demais. Os miseráveis continuam sendo legiões. Por que existe essa miséria toda? Como combatê-la? Embora seja um musical, e o gênero tem sua dose de frivolidade, Os Miseráveis tem uma dimensão social muito forte. Foi feito de forma realista, tão realista quanto pode ser um filme cantado. Tenho esperança de que as pessoas não vejam só uma história emocionante, mas verdadeira, real. Algo que tem a ver com todo mundo, com o aqui e agora."

Inspirações. Jackman põe ênfase nas palavras e não parece estar representando um papel. A indignação é sincera. Victor Hugo! Ele produziu obras-primas literárias, livros clássicos, e pelo menos dois deles foram muitas vezes adaptados para o cinema, Os Miseráveis e O Corcunda de Notre Dame. Houve muitos atores que fizeram Jean Valjean. Jackman lembra dois ou três - Fredric March e Liam Neeson -, mas diz que não se inspirou em criações alheias. "Fui diretamente ao livro, e a concepção de Tom (Hooper), que nos fez cantar ao vivo, contribuiu para a intensidade que o personagem tem."