Volta auspiciosa de ALSOP

Em seguida, encantou na Sinfonia n.º5, de Mahler, famosa por Luchino Visconti usar seu Adagietto como trilha do filme Morte em Veneza. Ela já foi apelidada de "a Eroica de Mahler", porque parte da tragédia para alcançar o triunfo (no caso, recentíssimo em sua vida, pois em 1902, aos 42 anos, acabara de casar-se com a bela e sensual Alma Schindler, de 21 anos).

Superexpostos, trompete e trompa solistas foram impecáveis, assim como a Osesp inteira, em alerta máximo na estreia de sua nova titular. No Scherzo, como recomenda Mahler, Alsop pôs "as estrelas para dançar" numa erótica sucessão de valsas e "ländler"; e esculpiu com cuidado cada frase do Adagietto. Críticos vienenses que assistiram à estreita estranharam a inversão do ciclo amoroso: na sinfonia, o amor sensual (Scherzo) vem antes da sedução espiritual (Adagietto). Ora, em sua ciclotimia, Mahler, que partira da marcha fúnebre inicial, descobre o amor físico com Alma, celebra-o espiritualmente e no final, porque era mais conhecido como maestro, mostra suas armas de compositor, citando uma canção satírica que fala do concurso musical entre o cuco e o rouxinol, onde o juiz é um burro. Segura, Alsop soube dar o tom exato a cada uma destas contrastantes partes da sinfonia. Começa, portanto, seu reinado em grande estilo.