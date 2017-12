'Volta a Ítaca': sutil autobiografia de Virgílio Costa O poeta Virgílio Costa recorre ao mito de Ulisses para falar sobre saudade, distância, exílio e morte no recém-lançado Volta a Ítaca. Das experiências reunidas durante os dez anos em que viveu em Nova York, além das peregrinações feitas por Atenas e outras cidades gregas, surgiram os 57 poemas reunidos no livro, publicado em parceria com as editoras Lacre e Boca da Noite. A obra revela uma sutil autobiografia do escritor, permeada por versos que falam também sobre NY, Grécia antiga e Brasil contemporâneo, trazendo gravuras da artista grega Artemis Alcalay.