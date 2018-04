'Vogue' mostra 'mil e uma caras' da musa Camila Pitanga

Camila Pitanga, que atualmente vive um boom com o estouro da personagem Bebel na novela Paraíso Tropical, da Globo, é a grande atração da edição de agosto da Vogue brasileira. O título que acompanha a foto da atriz na capa já avisa o que o leitor irá encontrar nas próximas páginas: "Conheça as mil e uma caras na nova musa nacional". Camila, além de estampar a capa da publicação, protagoniza três editoriais, marcados por grafismos, geometria e arquitetura. A bela foi clicada por Paulo Vainer e Veronica Casetta em um estúdio, fazendo contorcionismos, por Bob Wolfenson na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro, e por Gui Paganini no Copacabana Palace, também no Rio. Em Paraíso Tropical, Camila vive uma prostituta vulgar do Rio que se envolve com um homem rico e inescrupuloso, Olavo (Wagner Moura). Ele a instiga e ficar "fina" e ela resolve, então, passar por uma transformação, viver seu sonho de Cinderela. Enquanto colhe os bons frutos de sua atuação na novela global, Camila pode ser vista nos cinemas em Saneamento Básico - O Filme, de Jorge Furtado. Ainda este mês, ela aparece nas telas em outro papel de prostituta, Ceci, a dama da noite de Noel, O Poeta da Vila, de Ricardo Van Steen.