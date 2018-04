Vocalista do Whitesnake bota urso para correr

O vocalista do grupo de rock britânico Whitesnake, David Coverdale, botou para correr um urso que invadiu sua casa nos Estados Unidos. Escrevendo a fãs no site oficial da banda, Coverdale, disse que o urso-negro invadiu sua casa no Lago Tahoe, no Estado americano de Nevada, na quarta-feira de manhã. O animal entrou na casa depois de quebrar uma porta de vidro. O músico do Whitesnake disse que usou uma buzina de pressão, das que vêm acopladas a uma lata de aerosol, para expulsar para o jardim o animal, que estava num quarto de hóspedes. Além de invadir a casa, o urso também aproveitou a visita para tomar um banho na piscina do roqueiro. "Nós temos agora uma grande armadilha para ursos no jardim", disse Coverdale. Este é o segundo encontro "cara a cara" de Coverdale com um urso. O primeiro foi em julho, quando o cantor viu um animal na janela de sua cozinha. A região do Lago Tahoe, na fronteira entre Nevada e a Califórnia, tem registrado um aumento nos casos de residências invadidas por ursos. As autoridades acreditam que uma seca no último inverno tornou o problema mais grave, já que os animais mudam de lugar em busca de água. O Whitesnake foi um dos mais conhecidos grupos de rock britânicos dos anos 80, tendo gravado sucessos como Here I Go Again e Is This Love. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.