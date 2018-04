Vocalista do Van Halen volta para a banda depois de 20 anos Depois de mais de 20 anos de brigas acirradas, os principais membros fundadores do Van Halen se abraçaram na segunda-feira durante coletiva de imprensa na qual anunciaram o renascimento de uma das mais importantes bandas de rock americanas. O bombástico vocalista David Lee Roth, 52 anos, voltou à banda para uma turnê norte-americana com 25 shows que vai começar em 27 de setembro em Charlotte, Carolina do Norte. Estão nos planos apresentações internacionais e um álbum novo. Roth deixou a banda em 1985 para lançar uma carreira solo decepcionante e passou boa parte dos anos seguintes criticando seus antigos colegas e o vocalista que o substituiu, Sammy Hagar. Mas, em meio aos aplausos de jornalistas, o tagarela "Diamond Dave" abraçou seu velho antagonista, o guitarrista Eddie Van Halen, no encontro no hotel Four Seasons. "Meu novo irmão", disse Van Halen, 52 anos, diante de seu irmão de 54 anos, o baterista Alex Van Halen. A banda é de fato um assunto de família, tanto que o filho de 16 anos de Eddie, Wolfgang, assumiu o lugar de Michael Anthony no baixo, para o desagrado de alguns fãs que torciam pela volta da composição clássica da banda responsável por sucessos como "Runnin'' With the Devil", "And the Cradle Will Rock" e "Panama". ÁLBUM NOVO Roth disse que Van Halen está planejando um álbum novo, que será seu primeiro com a banda desde "1984", de 1983, que foi grande sucesso de vendas. "Salvar o mundo é trabalho de Bono (do U2). Nós apenas queremos salvar cem cidades", disse o vocalista. "Depois queremos salvar a Europa, o Japão, Austrália e Hong Kong. Depois faremos um álbum. Estamos cheios de sonhos grandiosos." A banda está em maus lençóis desde 1996, quando Hagar a deixou em meio a desavenças. Naquele ano Roth se reuniu a seus antigos colegas para gravar duas canções para um álbum de grandes sucessos e apresentar um prêmio no MTV Video Music Awards. Depois disso, porém, a banda chamou um vocalista novo, Gary Cherone, ex da banda de soft-rock Extreme. Seu único álbum com a banda, "Van Halen III", de 1998, foi um fracasso de vendas, e Cherone deixou o Van Halen no ano seguinte. A novela Van Halen ingressou numa fase bizarra em 2002, quando Roth e Hagar lançaram uma turnê em que ambos cantaram, apesar de Roth ter descrito Hagar como "talento medíocre". Também naquele ano Eddie van Halen fez um tratamento contra câncer e a banda foi abandonada por sua gravadora de anos, a Warner Bros. Em 2004 Hagar e seus antigos colegas iniciaram uma turnê de reencontro que deu errado, com Anthony e Hagar alegando que Eddie Van Halen tinha problemas com o alcoolismo. O guitarrista entrou para uma clínica de reabilitação no início do ano. Os observadores torcem para que as coisas saiam melhores desta vez. "A grande dúvida é se Eddie e Dave vão poder conviver pacificamente", comentou Matt Blackett, da revista Guitar Player. "Pelo bem de seus fãs fiéis, espero que sim, porque foi essa dupla que criou a música mais criativa da banda".