Vocalista do Iron Maiden promete voltar a SP em 2011

Uma pancada de chuva de menos de 30 minutos, que caiu no fim da tarde de domingo, foi responsável pelo lamaçal que tomou conta da pista, pelo trânsito intenso, pela fila quilométrica de até 4 horas e por danos no palco. O atraso do show, de uma hora, se fez necessário para reparar estragos técnicos causados pelo aguaceiro e também para aguardar a entrada de todos os pagantes, cujo desembolso foi de no mínimo R$ 70 pela meia-entrada para pista comum e R$ 350 pelo ingresso inteiro da pista premium (sem contar a taxa de conveniência).

?Nós pedimos desculpas pelo atraso. Queríamos ter a certeza de que todos vocês estariam aqui dentro?, disse o vocalista logo após entoar as três primeiras canções, Aces High, Wrathchild e 2 Minutes to Midnight. Mais para frente, voltou a pedir a compreensão do público pelo fato de alguns dos fogos de artifício terem se transformado em biribinhas. "A chuva estragou muitos dos efeitos que preparamos para vocês, nos desculpem", pediu novamente.

"Este é o maior público que já tivemos em todo o mundo", afirmou Dickinson. A afirmação do vocalista de que 100 mil pessoas marcaram presença diz respeito à soma dos dois públicos da mesma turnê realizada em São Paulo, ''Somewhere Back in Time'' - no ano passado, grupo reuniu cerca de 40 mil no Palestra Itália. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.