Vocalista do Aerosmith é internado para tratar de vício O cantor Steven Tyler se internou em uma clínica de desintoxicação para tratar de um vício em analgésicos adquirido na tentativa combater ferimentos sofridos durante turnês da banda Aerosmith ao longo dos últimos dez anos. Num comunicado divulgado hoje, Steven Tyler, de 61 anos, declarou-se ansioso por poder voltar aos palcos. "Eu amo o Aerosmith. Eu amo atuar como vocalista do Aerosmith. Sou grato a todos pelo apoio e pelo amor que tenho recebido e estou me dedicando para que isso seja resolvido", diz.