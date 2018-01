Vocalista britânico Reg Presley morre aos 71 anos

"Ele morreu em paz em casa e eu, meu irmão e nossa mãe estávamos com ele. Estamos com o coração totalmente partido", disse a filha de Presley, Karen, segundo informou a rede londrina World Entertainment News Network (WENN).

Presley anunciou em janeiro de 2012 que tinha recebido o diagnóstico de câncer de pulmão depois de adoecer durante uma performance na Alemanha. Ele começou a quimioterapia e, na mesma época, anunciou sua aposentadoria da banda.

A assessoria de imprensa de Presley não retornou imediatamente as ligações para confirmação da morte na segunda-feira.

"The Troggs" ficou conhecido com a canção "Wild Thing", em 1966, e se tornou uma das mais bem-sucedidas bandas da Grã-Bretanha na época.

"Wild Thing" foi escrita pelo compositor norte-americano Chip Taylor, liderou as paradas nos Estados Unidos e chegou ao número 2 na Grã-Bretanha.

Presley escreveu sucessos como " With a Girl Like You", em 1966, e "Love Is All Around", em 1967.

(Reportagem de Eric Kelsey em Los Angeles)