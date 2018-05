Vocabulário de José Resende no MAM-RJ Os cabos de aço e as chapas de ferro da construção civil, o tubo de cobre, o tronco de árvore cortado em gomos. Na exposição que foi aberta na quinta no Museu de Arte Moderna do Rio, o escultor paulistano José Resende revela seu vocabulário. São cinco obras em grande escala, pesando cerca de 400 quilos, a maior com cinco metros de altura, a mais comprida com 12 de envergadura, que convivem no espaço monumental do MAM. Ocupam o museu, mas não rivalizam com ele.