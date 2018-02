VMB 2012 anuncia os indicados Está aberta a votação para o 18.º Prêmio VMB de música nacional, promovido pela MTV. Foram anunciados os indicados para 12 categorias da premiação, que ocorrerá em 20 de setembro. O Agridoce, projeto da cantora Pitty e Martin Mendonça, é destaque nas indicações, concorrendo como melhor banda, artista do ano, hit de 2012 (pela música Dançando), melhor disco e melhor capa de álbum. Na categoria Aposta, estão RAPadura Xique Chico, Soulstripper e O Terno, com as duas vagas restantes a serem definidas na votação (www.vmb.com.br).