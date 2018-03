'Viver Jobs me assustou', diz Ashton Kutcher

O primeiro filme sobre o lendário fundador da Apple Steve Jobs foi apresentado na noite de sexta-feira no Festival de Sundance, nos Estados Unidos, quinze meses após sua morte - e despertou aplausos calorosos da plateia e debates na internet, incluindo declarações do cofundador da empresa, Steve Wozniak.

jOBS, estrelado pelo ator Ashton Kutcher, atualmente no elenco da série televisiva Two and a Half Men, no papel de Steve Jobs, é a crônica dos 30 mais importantes anos do ex-presidente da Apple, desde a juventude até a chegada ao topo, com uma das mais reconhecidas marcas de todo o mundo. É o primeiro de dois filmes que têm como base a biografia Jobs, de Steve Isaacson - o outro está em fase de preparação do roteiro, comandada pelo produtor Aaron Sorkin, de A Rede Social.

O filme retrata Jobs como uma espécie de astro do rock do mundo da tecnologia, admirado mas incompreendido nos seus primeiros dias, uma vez que estava sempre tentando pensar fora do ordinário e preocupado em manter uma aparência cool em projetos. "Todos tem sua opinião sobe Jobs e de alguma maneira se sentem parte dessa história. Então, o desafio é decidir qual parte da história contar, sem alienar as pessoas", disse o diretor Josh Stern pouco antes da exibição. "Arriscar chutes ou se entregar a muita especulação é sempre perigoso, especialmente com um personagem tão conhecido", completou.

Kutchner se disse "honrado" pelo convite para o papel mas também "assustado" com o status de ícone de Jobs. "Interpretar uma figura que está tão fresca na memória das pessoas, que tanta gente conheceu...é assustador, porque, no final das contas, todo mundo é um crítico habilitado a comentar o que você fez. Qualquer pessoa pode te destruir, pode olhar para um detalhe, uma roupa, o pedaço de um discurso e dizer: não, não, não foi assim que aconteceu. E isso é algo que te amedronta durante a preparação para o filme."

Horas antes da exibição, o cofundador da Apple, Steve Wozniak disse que o filme parecia trazer equívocos sobre a personalidade de Jobs - e a sua própria -, assim como sobre as visões que ambos tinham no início da companhia. "Totalmente errado... A ideia do computador transformando a sociedade não surgiu de Jobs", disse, após ver um clipe da produção, distribuído na internet. "Esse tipo de conversa só apareceria muito mais tarde na nossa trajetória". Wozniak é vivido no filme pelo ator Josh Gad, do musical Book of Mormon. "As personalidades estão retratadas de maneira errada. E eu nunca usei uma gravata no começo do nosso trabalho."

Ainda assim, ele prevê que o filme seja bastante popular. "E espero que as pessoas se divirtam com ele. Afinal, eu vi apenas um clipe, talvez o resto traga informações bastante corretas." Em resposta, Kutchner disse esperar que Wozniak seja mais gentil com o filme depois de assisti-lo.