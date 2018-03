Viva terá show inédito de Xuxa para o Natal

Mude já. Olha lá a Gaby Amarantos em pleno expediente para o canal Discovery Home&Health, sob produção da Zola. A cantora grava para 2015 uma série em que ela entrevista duas mulheres de estilos distintos, dispostas a mudar o visual uma da outra. prevê para 2015 a produção de documentários de uma hora cada, com estrelas da música nacional. Mr. Catra, Ivete Sangalo, MC Guimê, Seu Jorge e Anitta estão na lista de prioridades.

MTV 2. Parte das edições será feita com imagens produzidas profissionalmente, e outra parte, a partir de cenas do dia a dia de cada um, filmadas pelo próprio artista. A ideia é colocar no ar um programa por mês.

Giovanna Antonelli entrou nos Trending Topics do Twitter esta semana. A motivação veio da estreia de Tropicaliente, no canal Viva, segunda-feira. Exibida há 20 anos, a novela de Walther Negrão trazia a atriz em seus primeiros passos na TV.

Os vencedores do 1º TELAS, 1º festival internacional de TV de São Paulo, serão conhecidos hoje, em cerimônia de encerramento do evento no Theatro Municipal de São Paulo, só para convidados.

Aliás, haverá exibição dos vencedores do TELAS, nas categorias de ficção, não-ficção, infanto-juvenil e life-style no Cine Olido, amanhã e domingo, com sessões às 13h, 15h, 17h e (só amanhã) às 19h. A entrada é franca.

Os centenários de Iberê Camargo e Lina Bo Bardi merecerão edições especiais do Arte 1 em Movimento, do canal Arte 1, no dia 23, com ancoragem da Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre, e dia 30, da Casa de Vidro, ícone arquitetônico de São Paulo.

The Bachelor, reality show que estreia dia 21, na RedeTV!, com confinamento de moças e visitas de apenas um homem requisitado por todas elas, permitirá encontros íntimos, antes que os par final seja definido.

Em outras palavras, sexo dentro da casa de confinamento será permitido, mas não filmado. Assim garante a emissora.