Viva terá HD para exibir carnaval

Daniela Mignani acumulará a direção de dois canais Globosat a partir de janeiro. Além do GNT, ela também terá sob seu comando o novo +Globosat, que passará por uma reforma para ganhar nova identidade.

A performance de Juca de Oliveira nas primeiras gravações de Os Experientes, série da O2 Filmes para a Globo, impressionou as poucas testemunhas presentes ao estúdio.

Assim como Dossiê Jango, que chegou à TV duas semanas depois de entrar em cartaz nos cinemas, com acesso fácil também na web, o Canal Brasil promete para abril o documentário Olho Nu, de Joel Pizzini, sobre Ney Matogrosso, que só chegará aos cinemas no início do ano.

A propósito, Jango teve mais de 6 mil acessos nas plataformas de vídeo sob demanda do Canal Brasil, índice alto para a emissora e para um documentário. Só como parâmetro: o título fez 9 mil espectadores nos cinemas nos meses que ficou em cartaz.

A fatia de 2% reservada à América Latina na seara das Smart TVs (4K), em 2017, diz respeito à fatia mundial de vendas do produto, e não ao índice de "crescimento" de vendas, como cá foi dito. Segundo as previsões de Marcelo Natali, da Samsung, 50% do bolo será consumido nos Estados Unidos, 24%, na Europa, e 24%, na Ásia.

A UEFA Champions League rendeu bons índices à ESPN em outubro e continua dando frutos ao canal. Na semana passada, Juventus x Real Madrid e Barcelona x Milan foram líderes de audiência na TV paga entre homens de 18 a 49 anos.

Feira de produção infantil, a Kidscreen Summit 2014, em Nova York, vai de 9 a 12 de fevereiro e já motiva inscrições de produtores brasileiros pelo Brazilian TV Producers (BTVP), programa da Associação Brasileira dos Produtores Independentes (ABPITV).

E Rafael Queiroga vira Elmiro. Eis a transformação de Rafael Queiroga em Elmiro Miranda, o showman da série que leva seu nome e satiriza a TV brasileira na primeira coprodução nacional do canal TBS muitodivertido, da Turner, via Paranoid. A 2ª temporada estreia amanhã, 23h30, com convidados como Eduardo Sterblitch, PC Siqueira e Clarice Falcão.