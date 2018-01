Viva será visto em tempo real na internet

Amorteamo, série que estreia nesta sexta, na Globo, terá Pernambuco em todas as referências - da musical ao texto, passando pela mesa. Sob o comando de Yurika Yamasaki, a direção de arte colocará em cena a culinária local, a saber: macaxeira cozida com manteiga de garrafa, queijo coalho, bolo de rolo, caldeirada, charque, jerimum e quibebe.

Rodrigo Faro completou anteontem nove semanas na vice-liderança do Ibope de domingo, na Grande São Paulo, frente ao SBT.

Duelo.Ti-ti-ti e Morde & Assopra competem por uma vaga na grade do canal Globo Básico, em Portugal. Até o dia 11, o público poderá votar na sua preferência, por meio de uma plataforma criada especialmente para a faixa interativa. A vencedora será anunciada no dia 12 e vai substituir Cobras & Lagartos, hoje no ar às 19h.

Duelo 2. Para defender suas camisas, Alexandre Borges, o Jacques Leclair de Ti-ti-ti, e Cissa Guimarães, a Augusta de Morde & Assopra, gravaram vídeos pedindo votos para suas respectivas novelas.

Em bom cartaz em São Paulo com exposição e oficina, Marina Abramovic entra no Saia Justa de amanhã, com entrevista gravada Bárbara Gancia. No GNT, a partir de 21h30.

O Irmão do Jorel, animação nacional que está entre as maiores audiências do Cartoon Network, é um dos entrevistados de Marcelo Tas na próxima temporada do Papo Animado, série em que ele interage, na tela, com personagens animados vistos no canal.

O Discovery inflou em 50% a faixa horária das noites de domingo com a estreia da faixa temática Domingos Extremos, com a série Missão Extrema, de Karina Oliani. Foi o melhor domingo do canal desde 2014, na média da faixa nobre.