Viva resgata Chacrinha e humor dos 80

, o reality Cozinheiros em Ação terá sua 3ª temporada entrando em estúdios a partir do dia 29, sob produção da Moonshot. Serão 13 episódios com profissionais e amadores de todo o Brasil. Desta vez, duplas com alguma afinidade vão unir forças em pares nos cinco primeiros episódios, para depois se tornarem concorrentes. A estreia está prevista para agosto, no canal GNT.

A Fundação Xuxa Meneghel e a Escola Zico 10 se unem para selar parceria para a prática de futebol a crianças e adolescentes carentes. A cerimônia será em São Gonçalo, no Rio.

Por falar em Zico, o Galinho e Cafu gravaram uma participação especial, em episódios diferentes, para a 2ª temporada de Queimando a Roda, programa em formato de mesa redonda comandado pelo humorista Marcelo Marrom no Multishow. Estreia dia 17 de abril, com 12 episódios e produção da Urca Filmes.

Daniel Oliveira aparece em novo papel a partir do dia 31 e não é na TV nem no cinema ou no teatro. Ferrugem, websérie dirigida por Igor Angelkorte, poderá ser vista no YouTube. A equipe é toda formada por amigos que atuam no teatro e outras telas, dispostos a usar a web como plataforma para desenvolver projetos autorais.

Tim Maia e Renato Russo estão na pauta de Guilherme Guedes, que comentará shows, canções e performances que marcaram o mundo da música no Momento Palco. O programa estreia no dia 4 de abril, no canal BIS.

Caio Castro terá suas tatuagens reais aproveitadas na ficção. Por decisão dos autores Alcides Nogueira e Mário Teixeira, e do diretor Wolf Maya, os adereços conspiram a favor de seu personagem em I Love Paraisópolis, próxima novela das 7 da Globo. No enredo, ele será um sujeito de autoridade na comunidade estampada no título.

Não nasci pra trabalho. Aí está Leandro Hassum em Chapa Quente!, novo seriado das noites de quinta na Globo, em abril. Com texto de Cláudio Paiva e direção de José Alvarenga, ele é marido de Marlene (Ingrid Guimarães), dona de um salão de cabeleireiro em São Gonçalo.