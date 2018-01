Viva produz série 'Galãs de novelas'

o SBT da Globo na média das 24 horas diárias do Ibope em setembro, na Grande São Paulo. É a distância mais curta entre as duas redes desde dezembro de 2001, quando 4,9 pontos distanciaram uma da outra.

A TV de Silvio Santos fechou o mês passado com 4,9 pontos no Ibope em São Paulo, ante 10,1 da Globo, considerando as 24 horas do dia. Em dezembro de 2001, esse placar foi de 14 (Globo) X 9,1 (SBT).

Fora de circulação desde julho, quando estreou O Rebu, o Profissão Repórter volta ao ar na próxima semana, quando a grade das emissoras abertas se liberta um pouco do horário eleitoral - a propaganda de 2º turno voltará na semana seguinte, mas com meia hora a menos que a versão encerrada ontem.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um grupo indígena que vive isolado na fronteira entre Brasil e Peru é o foco de Caco Barcellos na volta do Profissão, na terça.

O CQCvai atrás do voto de personalidades neste domingo, em especial entre São Paulo e Rio, com oito profissionais do programa nas ruas - inclusive Marco Luque, sempre tão acomodado por trás daquela bancada.

A Cennarium, canal de entretenimento brasileiro multiplataforma que exibe espetáculos de teatro, ópera, musicais, dança e circo, estreia na Mipcom, feira de TV em Cannes, este mês, com estande próprio. Vai oferecer seu conteúdo ao mercado internacional.

A estreia do Porta dos Fundos na Fox está cravada para o dia 14, às 22h, antecedendo a série The Walking Dead, um hit do canal.

O canal Bis terá uma 2ª temporada da série Áudio Retrato. Serão oito músicos em oito episódios, começando por Roberto Frejat, em 28 de novembro.

Espelho. Christian Chávez (D) se submeteu a horas de maquiagem para ganhar as tatuagens que fizessem dele um cover de MC Guimê, de quem interpreta a canção Plaque de 100 no programa Esse Artista Sou Eu. Vai ao ar segunda, no SBT, com aval do Guimê original.