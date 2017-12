Viva lança versão masculina do 'Damas da TV', com 26 atores Batizada como Grandes Atores, a série que o canal Viva põe no ar a partir de 22 de janeiro traz 26 depoimentos do mais relevante elenco masculino presente na ficção da televisão brasileira atual. Trata-se de uma versão masculina do Damas da TV, projeto de 2013, também do Viva, idealizado pelo mesmo Hermes Frederico, pesquisador que agora organiza o pacote de relatos do Clube do Bolinha em questão. O time é formado por: Antonio Fagundes, Ary Fontoura, Cássio Gabus Mendes, Edson Celulari, Francisco Cuoco, Herson Capri, Juca de Oliveira, José Mayer, Lázaro Ramos, Lima Duarte, Luis Gustavo, Marcelo Serrado, Marco Nanini, Marcos Palmeira, Mateus Solano, Mauro Mendonça, Ney Latorraca, Miguel Falabella, Milton Gonçalves, Murilo Benício, Osmar Prado, Reginaldo Faria, Reynaldo Gianecchini, Tarcísio Meira, Thiago Lacerda e Tony Ramos.