Viva la Revolución Fashion!

A semana SPFW 2012 começou em clima de protesto (ainda que pequeno, mas suficientemente barulhento) em prol da maior presença negra nas passarelas brasileiras, seguiu em clima de verão na Provence com a Animale, passou pela arte indígena com a Tufi Duek (assinada por Eduardo Pombal), ganhou ares de fetiche sadomasô com Samuel Cirnansck e terminou em clima de ‘Cuba Libre de verdad’ com o desfile da masculina Reserva.

Se o assunto for celebridades fashion, foi um dia calmo em uma edição que não conta com Gisele Bündchen (seu contrato com a Colcci acabou), mas que terá Ashton Kutcher e Alessandra Ambrósio. Quem reinou mesmo foram Raquel Zimmerman e Valentina Zelyaeva pela Animale. Raquel, que é exclusiva da marca e capa da Vogue Brasil deste mês, mais uma vez causou no backstage. Qual pergunta você não agüenta mais ouvir? Perguntou uma jornalista na conversa no lounge da Vogue (em que a top distribuiu autógrafos e conversou com a imprensa)? “Ah! Não tem uma pergunta específica.” Nem sobre o clipe com a Lady Gaga? “Nem. Aliás, ela me convidou para fazer o clipe, foi super simpática comigo e me apresentou até sua família”, contou a top, que dividiu os holofotes com a russa Zalayeva, que é apaixonada pelo Brasil (já teve – se aind não tem – namorado brasileiro) e quer comprar um escapulário novo.

Na passarela da Animale, o que se viu foi uma coleção delicada e feminina. Estavam lá os grafismos, as experiências com couro que tão bem sabe trabalhar a estilista Priscila Darolt. Mas os cortes, acessórios, apliques e decotes mais agressivos deram lugar aos suaves tons lavanda da Provence e ao azul profundo da Côte D’Azur, a inspiração da coleção. Some-se a isso, a transparência suave do linho, da gaze (que chega ora em assimetrias de vestidos que parecem flutuar sobre o corpo), do tricô (que ganha volume em uma saia godê, que não pesa, mas tem interessante efito esponja ao ser confeccionada em poliéster.

É claro que a sensualidade não passa ao largo deste verão, que vai à praia (ainda que a da Riviera Francesa) e ganha o glamour dos mais de 10 mil paetês bordados sobe a pantalona (tendência já confirmada para o verão 2012 como bem adiantou o Fashion Rio). Os decotes valorizam as costas e a barriga, que fica de fora tanto em versões de camisas quanto nos transparentes cardigãs. Lá fora já é tendência. E parece que aqui os ares de ‘umbigos à mostra’ chegam para balançar o cenário fashion atual.

Já Samuel Cirnansck mais uma vez deu ares de ópera fashion à sua passarela. Desta vez, o fetiche tomou conta e o desejo contrastou com a candura. O amarelo radioativo (ah, ‘as cores fashion’… pense em um super amarelo cítrico), o rosa sissi e o branco ‘brigaram’, mas ao final se entenderam bem, com o preto das rendas e das cordas que ora envolviam ora amarravam literalmente as mãos das modelos e das mordaças que as ‘adornavam’ . Nesta atmosfera barroca e fetichista, houve espaço para formas mais voluptuosas, para transparências e para shapes que valorizam e ressaltam as curvas femininas e até mesmo geometrias.

Foram os meninos que fecharam a noite. Em clima de ‘O Grande Circo de Cuba’ (com direito a Che de nariz de palhaço), a Reserva desconstruiu o sonho revolucionário de Fidel Castro e construiu uma ‘fábrica de charutos fashion’ em sua passarela. Enquanto os ‘soldados operários (bailarinos da escola de dança Studio 3 que, justiça seja feita, desviavam algumas vezes a atenção do público, principalmente o feminino) fabricavam os autênticos (ou quase) havanas, o desfile que se seguiu foi uma sátira fashion que questionava: Cuba Libre?

Certo mesmo é que a proposta de desconstrução dos ícones do militarismo, como o bolso utilitário (que tanto ganhou a simpatia fashion e vem ditando moda no ‘militarismo para elas’) e nas alfaiataria sisuda dos uniformes. O bolso virou maxi-bolso e deu volume e textura a camisas e shorts. A alfaiataria militar ganhou a malemolência dos tecidos leves do verão. O cardigan chegou em ‘versão verde militar’ sem perder a leveza. As cores da bandeira de Cuba ganharam novas leituras bem-humoradas nas bermudas soltinhas com amarrações, nas camisetas, no blazer e até mesmo na saruel ‘manchada’ das cores pátrias da revolução. A Reserva provoca e questiona como será a Cuba pós-abertura, pós ‘ser invadida pelo mundo’. Se o sonho a seguir for tão contundente quanto a proposta da marca, que Viva La Revolución Fashion!

A terça começa com Reinaldo Lourenço na FAAP, segue com Movimento, Herchcovitch Feminino, Cori, Iódice, Jefferson Kulig e Triton.