'Viva a Itália' fecha tríade de Rossellini O adjetivo "didático" tem conotação pejorativa quando aplicado a filmes de ficção ou documentais. Quem afirma que um filme é didático em geral quer dizer que é esquemático, explicativo demais, quando não maniqueísta e deformador de uma realidade muito mais complexa do que aquela que ele supostamente retrata. Não era esse o pensamento de Roberto Rossellini. Depois de haver se consagrado como pai do neorrealismo italiano, tornando-se diretor de sucesso internacional, além de ter se casado com Ingrid Bergman, Rossellini, no auge da fama, portanto, voltou sua carreira para a direção de filmes assumidamente didáticos. Obras que se propunham explicar algum tema ou traçar o perfil de alguma personalidade política ou do mundo do pensamento. Viva a Itália, que a Versátil agora está lançando, é um deles. Forma com outros dois, já lançados - O Absolutismo e O Renascimento - uma trilogia, A História no Cinema, agrupada em caixa pela Versátil.