Viúva de Roberto Bolaños agradece o carinho dos fãs

O avião que transporta o corpo de Roberto Bolaños, que se consagrou interpretando Chaves, partiu neste sábado, 29, do aeroporto internacional de Cancún rumo à cidade de Toluca, depois de o comediante ter sido velado em sua residência no balneário caribenho.

Uma caravana de carros acompanhou a saída do corpo de Bolaños do condomínio Isla Dorada, onde morava. Um pouco antes do cortejo, a viúva do comediante, a atriz Florinda Meza, agradeceu as demonstrações de carinho recebidas. "Obrigada pelo apoio que vocês deram ao meu Roberto", disse.

O velório em Cancún foi realizado de forma discreta, segundo informações da agência EFE. O translado do corpo foi feito de forma sigilosa em um veículo sem distintivos. Apenas familiares e amigos muito próximos participaram da cerimônia privada.

De Toluca, o corpo de Bolaños segue para a Cidade do México e, de acordo com fontes ligadas à família, uma missa privada e de corpo presente será realizada nas instalações da Televisa. Em seguida, o corpo será velado no Estádio Azteca, na capital mexicana.

Fama. Roberto Gómez Bolaños morreu aos 85 anos na tarde de sexta-feira, 28. Ele nasceu na capital mexicana em 21 de fevereiro de 1929. Começou a carreira como redator publicitário e nos anos 1950 passou a escrever roteiros para programas de comédia e cinema. Sua estreia como ator foi em 1960, no filme Dos Criados Malcriados.

Ganhou o apelido Chesperito do diretor Agustín Delgado, primeiro a rodar um roteiro escrito por ele. O cineasta considerava Bolaños "um pequeno Shakespeare", que fazia historias semelhantes às do escritor inglês. Em 1968, passou a escrever o programa Los Supergenios de La Mesa Cuadrada, onde estreou como ator na televisão.

Em 1970, ganhou um programa próprio, batizado com seu apelido. No mesmo ano, o personagem Chapolin Colorado estreou na atração. No ano seguinte, Chaves foi ao ar pela primeira vez. Após o fim de Chesperito, em 1973, Chaves e Chapolin ganharam programas independentes, que duraram até 1979. Chesperito voltou a ser exibido em 1980, mantendo-se na grade por 15 anos.

Em 1984, o SBT passou a exibir Chapolin e Chaves. Este último passou a ser uma espécie de "levanta audiência" na emissora de Silvio Santos. A série foi retirada da programação algumas vezes, mas hoje é exibida de segunda a sexta-feira.

Bolaños foi casado com a escritora Graciela Fernández, com quem teve seis filhos, entre 1958 e 1977, ano em que assumiu o relacionamento com a atriz e escritora Florinda Meza, a dona Florinda de Chaves. Eles oficializaram a união em 2004. Há alguns anos, eles viviam em Cancún, em uma casa próximo à Lagoa de Nichupté. O local fica livre do assédio da imprensa mexicana.