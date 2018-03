Viúva de Pavarotti vai a velório com a filha

A viúva do tenor italiano Luciano Pavarotti, Nicoletta Mantovani, esteve nesta sexta, 7, brevemente no velório instalado na Catedral de Modena (norte da Itália), junto com a filha que teve com ele, Alice, de quatro anos. Nicoletta, segunda esposa da tenor, chegou à catedral pouco depois das 12h30 hora local (7h30 em Brasília), vestida de preto, com dor e cansaço refletidos no rosto e a pequena Alice nos braços. Após permanecer por alguns minutos, Nicoletta voltou a sair com a menina em absoluto silêncio. Durante a manhã, duas das três filhas maiores de Pavarotti, nascidas do primeiro casamento, Cristina e Giuliana, também visitaram o velório. Na noite de quinta-feira, Nicoletta Mantovani acompanhou a entrada do corpo na câmara ardente, junto com as três filhas do primeiro casamento do tenor. Pavarotti foi casado com Adua Veroni por mais de 40 anos, até trocá-la por Nicoletta, que era sua secretária, com quem se casou em 2003. Milhares de pessoas já visitaram a catedral para se despedir do tenor. Espera-se que esta tarde chegue a Modena o presidente da República Italiana, Giorgio Napolitano. A câmara ardente, local do velório, será fechada à meia-noite e voltará a ser aberta no sábado de manhã até a missa de corpo presente, que acontece às 10h (em Brasília), também na Catedral, e na qual cantarão o tenor italiano Andrea Bocceli e a soprano búlgara Raina Kabaivanska.