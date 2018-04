Viúva de Borges lança livro Após 25 anos da morte de Jorge Luis Borges, a viúva do escritor argentino, María Kodama, contará em livro os anos que passou com o autor. Kodama declarou que finalmente reuniu forças para lançar a obra e acertar contas com que tornou sua vida impossível desde a morte do marido. "Vai ser um romance gótico e muito terrível para todos que me difamaram por todos estes anos", afirmou ela, que ontem participou do lançamento de Año Borges, em Madri, realizada pela Fundação Internacional Jorge Luis Borges. Para o ano, também estão previstas mostras, conferências e a publicação das Obras Completas de Borges pela Random House Mondadori. / EFE