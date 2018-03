Vitória de Obama eleva vendas e valor de seus livros NOVA YORK, 11 de novembro (Reuters Life!) - A vitória de Barack Obama na eleição presidencial americana provocou um aumento na demanda - e no valor - de seus dois livros, antes mesmo de sua mudança para a Casa Branca, anunciaram livrarias online. A AbeBooks.com, que vende online livros usados, raros e esgotados, informou que já vendeu 20 livros autografados pelo presidente eleito, por 500 dólares ou mais cada. Um comprador pagou 5.500 dólares pela autobiografia escrita por Obama em 1995, "A Origem dos Meus Sonhos". Antes da eleição, o livro de Obama vendido pelo preço mais alto pela AbeBooks.com foi uma cópia autografada da autobiografia, por 1.798 dólares. "Doze das 20 cópias autografadas vendidas desde a vitória de Obama atingiram mais de 1.000 dólares cada", disse em comunicado Richard Davies, da AbeBooks.com. Os livros mais procurados do presidente eleito são as primeiras edições autografadas de "A Origem dos Meus Sonhos", escrito por Obama quando tinha 33 anos, contando a história de sua vida até seu ingresso na Escola de Direito de Harvard. Esse livro foi publicado originalmente quando Obama ainda trabalhava como advogado e palestrante. O livro teve tiragem pequena e esgotou. Cópias autografadas dessa primeira edição estão sendo vendidas por mais de 10 mil dólares, disse Davies. O segundo livro de Obama, "A Audácia da Esperança", lançado em 2006, foi mais uma reflexão sobre política e ajudou a formar sua base nacional de partidários. Esse livro foi o segundo mais procurado na Amazon.com na terça-feira e o terceiro na lista dos mais vendidos do The New York Times, seguido por "A Origem dos Meus Sonhos". Davies disse que apesar de Obama ainda não ter tomado posse, os preços de seus livros autografados já são comparáveis aos de presidentes anteriores que publicaram livros depois de deixar o poder. A AbeBooks.com vendeu uma cópia autografada da autobiografia de Bill Clinton, "Minha Vida", de 2004, por 3.450 dólares, e uma cópia autografada de "An American Life" (1990), de Ronald Reagan, por 6.325 dólares.